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Врач Уланкина рассказала о противопоказаниях к донорству крови

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала, какие существуют противопоказания к донорству крови.
Врач Уланкина рассказала о противопоказаниях к донорству крови
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Кровь можно сдавать не всем: запрещено людям, страдающим некоторыми неизлечимыми инфекционными заболеваниями, так как в этом случае возможно заражение реципиента. Помимо этого, к абсолютным противопоказаниям относят туберкулёз, бронхиальную астму, заболевания крови», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Как отметила эксперт, также существуют временные ограничения — например, если человек недавно перенёс инфекционное заболевание.

«Помимо этого, после болезни иммунитет ослаблен, и донорство — большая нагрузка для организма — может повысить риск осложнений или даже перевести заболевание в хроническую форму, которая сложнее поддаётся лечению», — пояснила Уланкина.

Также к противопоказаниям относится приём ряда лекарств, в частности антибиотиков и гормональных препаратов.

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