Врач Карвацкая посоветовала защищаться от солнца для профилактики рака кожи

Врач дерматовенеролог, дерматоонколог, косметолог, пластический хирург, главный врач Клиники доктора Карвацкой Кристина Карвацкая посоветовала защищаться от солнца для профилактики рака кожи.

«Адекватная солнцезащита — это нанесение солнцезащитного крема за 30 минут до выхода из дома и каждые два часа, пока вы попадаете под открытые солнечные лучи. И сидя в машине, и перед окном тоже считается», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, солнцезащитными средствами необходимо пользоваться, если УФ-индекс составляет 3 и выше.

Как отметила Карвацкая, солнцезащитные средства должны содержать хорошие физические и химические фильтры.

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