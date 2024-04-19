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Врач Богомолов назвал причины весенней хандры

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Врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов рассказал о причинах весенней хандры.
Врач Богомолов назвал причины весенней хандры
  • Gettyimages.ru

«Действительно, главная причина весенней хандры и депрессии — не недостаток витаминов. Просто в это время года наш организм обычно выбивается из природного ритма, диктуемого сменой дня и ночи, восходов и заходов солнца. В современной медицине недооценивают роль этого фактора», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, если начинать день с восхода солнца, то гормональные и метаболические сдвиги пойдут только на пользу. Засыпать рекомендуется в комфортное время, но чтобы сон продолжался семь-восемь часов.

Кроме того, эксперт не советует давать большую нагрузку на организм с утра. Он также отметил важность правильного завтрака.

Ранее врач-нарколог и психиатр Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что осознанное решение бросить курить является самым главным фактором в борьбе с никотиновой зависимостью.

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