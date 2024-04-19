Банки могут обязать за 24 часа предоставлять в МВД данные о переводе денег

МВД России предложило внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс для более эффективной борьбы с интернет-мошенничеством.

Предлагаемые изменения направлены на повышение эффективности предварительного расследования. В частности, на сокращение сроков исполнения запросов органов предварительного расследования, на повышение результативности мер по наложению ареста на имущество, а также на обеспечение защиты прав потерпевших от преступлений.

Так, например, через дополнение УПК России предлагается ввести новые обязанности операторов, переводящих деньги. Они, например, должны будут предоставлять необходимую информацию не позднее трёх рабочих дней с момента их поступления или в срок, указанный в запросе сотрудников МВД.

Запросы, направленные в форме электронного документа, которые могут быть обработаны посредством автоматизированных систем, будут подлежать исполнению в течение 24 часов с момента их поступления.

Также МВД России предлагает разрешить следователям получать данные о телефонных звонках до решения суда и разрешить останавливать денежные операции при подозрении в совершении преступления.

Ранее Сбер рассказал о схеме мошенников, оформляющих займы в МФО через «Госуслуги».