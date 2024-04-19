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Врач Бондаренко назвал недосып вредным для здоровья

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Врач-физиотерапевт, руководитель центра механотерапии Владимир Бондаренко заявил о важности соблюдения режима сна.
Врач Бондаренко назвал недосып вредным для здоровья
  • Gettyimages.ru

«Человек восстанавливается и набирает свой энергоресурс только во время сна. Человек по физиологии должен спать минимум семь часов ночью. Должен быть режим, например, чтобы человек засыпал в 23:00, а просыпался в районе шести», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, недосып вреден для здоровья, так как влияет почти на все внутренние системы.

«Очень важно, если есть возможность хоть как-то компенсировать недосып, поспать днём. То есть биология дня: в промежуток с 13:00 до 15:00 подремать 40—45 минут», — отметил Бондаренко.

Как считает эксперт, в выходные также стоит соблюдать режим сна.

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