Врач Бондаренко назвал недосып вредным для здоровья

Врач-физиотерапевт, руководитель центра механотерапии Владимир Бондаренко заявил о важности соблюдения режима сна.

«Человек восстанавливается и набирает свой энергоресурс только во время сна. Человек по физиологии должен спать минимум семь часов ночью. Должен быть режим, например, чтобы человек засыпал в 23:00, а просыпался в районе шести», — сказал он в беседе с «Радио 1».

По его словам, недосып вреден для здоровья, так как влияет почти на все внутренние системы.

«Очень важно, если есть возможность хоть как-то компенсировать недосып, поспать днём. То есть биология дня: в промежуток с 13:00 до 15:00 подремать 40—45 минут», — отметил Бондаренко.

Как считает эксперт, в выходные также стоит соблюдать режим сна.

Ранее врач-нарколог и психиатр Василий Шуров в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что осознанное решение бросить курить является самым главным фактором в борьбе с никотиновой зависимостью.