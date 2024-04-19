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Якутия продолжит развивать сотрудничество с Казахстаном

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Глава Республики Саха Айсен Николаев прокомментировал перспективы сотрудничества Якутии и Казахстана.
Якутия продолжит развивать сотрудничество с Казахстаном
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«Уверен, что наше сотрудничество будет продолжать активно развиваться, способствуя укреплению связей между Россией и Казахстаном и обогащению их общих культурных и экономических интересов», — заявил Николаев.

В частности, предусмотрен план мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и социально-гуманитарному сотрудничеству Якутии с акиматом Северо-Казахстанской области.

Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве с Альянсом креативных индустрий Казахстана.

В рамках Дней Якутии в Казахстане достигнуты договорённости, касающиеся ещё одного совместного проекта — Международного турнира по мас-рестлингу, который состоится на Всемирных играх кочевников в Астане.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией.

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