Якутия продолжит развивать сотрудничество с Казахстаном
- РИА Новости
Об этом сообщает «Российская газета».
«Уверен, что наше сотрудничество будет продолжать активно развиваться, способствуя укреплению связей между Россией и Казахстаном и обогащению их общих культурных и экономических интересов», — заявил Николаев.
В частности, предусмотрен план мероприятий по торгово-экономическому, научно-техническому и социально-гуманитарному сотрудничеству Якутии с акиматом Северо-Казахстанской области.
Кроме того, подписан меморандум о сотрудничестве с Альянсом креативных индустрий Казахстана.
В рамках Дней Якутии в Казахстане достигнуты договорённости, касающиеся ещё одного совместного проекта — Международного турнира по мас-рестлингу, который состоится на Всемирных играх кочевников в Астане.
Ранее сообщалось, что в Татарстане обсудили перспективы экономического взаимодействия с Турцией.