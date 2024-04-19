Эпидемиолог Карань рекомендовала прививаться от клещевого энцефалита раз в три года

Эпидемиолог Людмила Карань дала рекомендации по вакцинации от клещевого энцефалита.

«Если от бактериальных заболеваний можно будет предохраниться или профилактировать их ранним приёмом короткого курса антибиотика, то от вирусного заболевания почти единственная защита — это вакцина. На территории России основное вирусное заболевание, передаваемое клещами, — энцефалит», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, прививаться лучше за месяц до начала сезона по укороченной схеме: вакцина делается в один день, через две недели — вторая доза, ещё через две недели человек может выезжать в эндемичный район.

«Прививка по регламенту — три года между ревакцинациями», — добавила Карань.

Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.