Эпидемиолог Карань рекомендовала прививаться от клещевого энцефалита раз в три года
- РИА Новости
«Если от бактериальных заболеваний можно будет предохраниться или профилактировать их ранним приёмом короткого курса антибиотика, то от вирусного заболевания почти единственная защита — это вакцина. На территории России основное вирусное заболевание, передаваемое клещами, — энцефалит», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По её словам, прививаться лучше за месяц до начала сезона по укороченной схеме: вакцина делается в один день, через две недели — вторая доза, ещё через две недели человек может выезжать в эндемичный район.
«Прививка по регламенту — три года между ревакцинациями», — добавила Карань.
Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.