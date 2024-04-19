RT в Telegram
Подпишись

Эпидемиолог Карань рекомендовала прививаться от клещевого энцефалита раз в три года

Короткая ссылка
Эпидемиолог Людмила Карань дала рекомендации по вакцинации от клещевого энцефалита.
Эпидемиолог Карань рекомендовала прививаться от клещевого энцефалита раз в три года
  • РИА Новости

«Если от бактериальных заболеваний можно будет предохраниться или профилактировать их ранним приёмом короткого курса антибиотика, то от вирусного заболевания почти единственная защита — это вакцина. На территории России основное вирусное заболевание, передаваемое клещами, — энцефалит», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, прививаться лучше за месяц до начала сезона по укороченной схеме: вакцина делается в один день, через две недели — вторая доза, ещё через две недели человек может выезжать в эндемичный район.

«Прививка по регламенту — три года между ревакцинациями», — добавила Карань.

Ранее Геннадий Онищенко, заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, в беседе с НСН рассказал, как защититься от клещей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить