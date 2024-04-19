Продажи новых мотоциклов в России выросли на 76% в I квартале 2024 года

В России в I квартале 2024 года на 76% выросли продажи новых мотоциклов.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

За этот период было продано 3516 новых мотоциклов.

В лидеры популярных марок вошли Regulmoto (578 ед.), Racer (327 ед.), Voge (281 ед.), Bajaj (279 ед.) и Motoland (207 ед.).

В пятёрке самых популярных моделей — Racer RC300, Regulmoto Sport, Motoland XL250, Kayo T2 Enduro и Voge 300.

Ранее сообщалось, что продажи новых пикапов в России в марте 2024 года стали лучшими с 2015 года.