Рынок новых пикапов в России побил рекорд последних девяти лет
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Отмечается, что за данный период в России продали 2457 новых пикапов, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным временным отрезком 2023 года.
В лидерах продаж оказалась продукция Great Wall. На неё пришлось почти 35% всего рынка новых пикапов (847 штук). На втором расположился УАЗ (331 ед.), далее идёт JAC (323 ед.). Также в пятёрку вошли Sollers и RAM (201 и 192 ед. соответственно).
Ранее сообщалось, что в России в марте продажи на рынке подержанных автомобилей выросли примерно на 20% по сравнению с февралём этого года.