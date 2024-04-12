Рынок новых пикапов в России побил рекорд последних девяти лет

Новое исследование показало, что продажи новых пикапов в России в марте 2024 года стали лучшими с 2015 года.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что за данный период в России продали 2457 новых пикапов, что в 2,1 раза больше по сравнению с аналогичным временным отрезком 2023 года.

В лидерах продаж оказалась продукция Great Wall. На неё пришлось почти 35% всего рынка новых пикапов (847 штук). На втором расположился УАЗ (331 ед.), далее идёт JAC (323 ед.). Также в пятёрку вошли Sollers и RAM (201 и 192 ед. соответственно).

Ранее сообщалось, что в России в марте продажи на рынке подержанных автомобилей выросли примерно на 20% по сравнению с февралём этого года.