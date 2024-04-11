В России продажи автомобилей с пробегом выросли на 20% в марте
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Всего в марте текущего года было реализовано 543,2 тыс. автомобилей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 573 тыс., пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитический обзор экспертов «Открытие Авто» (входит в группу ВТБ).
Всего в I квартале текущего года было продано 1,37 млн машин, что на 5% меньше, чем за тот же период 2023-го.
В первую десятку самых популярных моделей вошли пять машин АвтоВАЗа: «Семёрка» 2107, Granta 2190, Samara 2114, Niva 2121, Priora 2170.
Среди иномарок по объёму регистраций в России лидирует Toyota. Далее следуют Kia, Hyundai и Nissan.
В топ-10 лучших по количеству перепродаж попали BMW, Chevrolet, Ford и Renault. В китайском сегменте лидером остаётся Chery.
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