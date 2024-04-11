В России продажи автомобилей с пробегом выросли на 20% в марте

В России в марте продажи на рынке подержанных автомобилей выросли примерно на 20% по сравнению с февралём этого года, однако оказались ниже показателей марта 2023 года.

Всего в марте текущего года было реализовано 543,2 тыс. автомобилей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 573 тыс., пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитический обзор экспертов «Открытие Авто» (входит в группу ВТБ).

Всего в I квартале текущего года было продано 1,37 млн машин, что на 5% меньше, чем за тот же период 2023-го.

В первую десятку самых популярных моделей вошли пять машин АвтоВАЗа: «Семёрка» 2107, Granta 2190, Samara 2114, Niva 2121, Priora 2170.

Среди иномарок по объёму регистраций в России лидирует Toyota. Далее следуют Kia, Hyundai и Nissan.

В топ-10 лучших по количеству перепродаж попали BMW, Chevrolet, Ford и Renault. В китайском сегменте лидером остаётся Chery.

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