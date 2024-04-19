Инфекционист Киндалова посоветовала беречься от клещей на прогулке

Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара Екатерина Киндалова в период активизации насекомых рассказала о симптомах боррелиоза и последствиях заболевания.

Клещевой боррелиоз больше распространён в Самарской области, чем энцефалит, сообщила врач в разговоре с sovainfo.ru.

Боррелиоз, или болезнь Лайма, выражается покраснением на коже в месте укуса. Без лечения заболевание переходит в хроническую форму с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата, уточнила Киндалова.

Она посоветовала на прогулке носить закрытую одежду и головной убор, а также регулярно проверять, нет ли на одежде насекомых.

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