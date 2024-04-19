RT в Telegram
Подпишись

Инфекционист Киндалова посоветовала беречься от клещей на прогулке

Короткая ссылка
Главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Самарской области по г. о. Самара Екатерина Киндалова в период активизации насекомых рассказала о симптомах боррелиоза и последствиях заболевания.
Инфекционист Киндалова посоветовала беречься от клещей на прогулке
  • Gettyimages.ru

Клещевой боррелиоз больше распространён в Самарской области, чем энцефалит, сообщила врач в разговоре с sovainfo.ru.

Боррелиоз, или болезнь Лайма, выражается покраснением на коже в месте укуса. Без лечения заболевание переходит в хроническую форму с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем, а также опорно-двигательного аппарата, уточнила Киндалова.

Она посоветовала на прогулке носить закрытую одежду и головной убор, а также регулярно проверять, нет ли на одежде насекомых.

Ранее инструктор по туризму и походам Павел Руденко в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о подготовке к походу и правилах поведения на природе для туристов-новичков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить