Песков: режим выезда госслужащих за границу зависит от ведомства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что процесс выезда российских государственных служащих за границу зависит от режима конкретного ведомства.

Представитель Кремля отметил, что в каждом ведомстве существуют свои нюансы, связанные с режимом выезда служащего за границу.

«Есть ведомства, где действительно выезды для сотрудников не разрешаются, есть разные организации и ведомства, где действует уведомительный порядок, обязательный», — сказал Песков.

Он добавил, что в этом вопросе всё зависит от конкретного ведомства.

Ранее депутат Хамзаев предложил ввести ограничения на выезд госслужащих за границу.

Как отметил автор инициативы, сейчас госслужащие «должны быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами».