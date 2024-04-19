У колледжей Москвы появилось более 200 новых партнёров-работодателей

Более 200 новых партнёров-работодателей стали сотрудничать с московскими колледжами, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

«Студенты могут практиковаться на реальных производствах и выполнять настоящие рабочие задачи. Примерно 70% учебных часов отводится на освоение профессиональных компетенций», — сказала Ракова.

Среди новых долгосрочных партнёров — московский автомобильный завод «Москвич», ИТ-компания «Микрон», гостиница Soluxe Hotel Moscow, гастрономические холдинги Hurma Group и Maison Dellos, сеть ресторанов «Кофемания» и другие предприятия.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по математике.