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У колледжей Москвы появилось более 200 новых партнёров-работодателей

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Более 200 новых партнёров-работодателей стали сотрудничать с московскими колледжами, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
У колледжей Москвы появилось более 200 новых партнёров-работодателей
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Студенты могут практиковаться на реальных производствах и выполнять настоящие рабочие задачи. Примерно 70% учебных часов отводится на освоение профессиональных компетенций», — сказала Ракова.

Среди новых долгосрочных партнёров — московский автомобильный завод «Москвич», ИТ-компания «Микрон», гостиница Soluxe Hotel Moscow, гастрономические холдинги Hurma Group и Maison Dellos, сеть ресторанов «Кофемания» и другие предприятия.

Ранее сообщалось, что школьники из Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по математике.

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