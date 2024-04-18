Школьники из Москвы стали победителями Всероссийской олимпиады по математике

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила о рекордном числе дипломов столичной сборной на Всероссийской олимпиаде по информатике.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Наши учащиеся стали абсолютными победителями Всероссийской олимпиады по информатике. В этом году за победу боролись более 350 школьников со всей России. Всего на счету нашей сборной 99 дипломов: 20 — победителей, 79 — призёров. Эти результаты стали рекордными для столичных школьников за все годы проведения олимпиады», — сказала Ракова.

Финал проходил на базе Университета Иннополис в Татарстане. Сборная Москвы проходила подготовку в Центре педагогического мастерства.

Ранее сообщалось, что на фестивале колледжей в Москве побывали более 20 тыс. человек.