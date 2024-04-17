На фестивале колледжей в Москве побывали более 20 тысяч человек
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
«Школьники посетили свыше 400 практических мастер-классов и попробовали себя в разных специальностях. Они стали участниками битвы роботов, киберспортивных соревнований, кулинарных поединков, познавательных квестов, пообщались с наставниками и студентами, узнали о достижениях выпускников, увидели настоящих профессионалов своего дела», — сказала Ракова.
Она также отметила, что в рамках фестиваля были доступны в том числе площадка на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», павильон «Атом» на ВДНХ, киностудия им. Горького и концертный зал «Планета КВН».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для студентов МГТУ им. Баумана построили новый многофункциональный комплекс из двух корпусов — «Стрела» и «Спектр».