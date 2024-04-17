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На фестивале колледжей в Москве побывали более 20 тысяч человек

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В Москве на 52 площадках города прошёл фестиваль колледжей. Его посетили более 20 тыс. человек, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На фестивале колледжей в Москве побывали более 20 тысяч человек

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Школьники посетили свыше 400 практических мастер-классов и попробовали себя в разных специальностях. Они стали участниками битвы роботов, киберспортивных соревнований, кулинарных поединков, познавательных квестов, пообщались с наставниками и студентами, узнали о достижениях выпускников, увидели настоящих профессионалов своего дела», — сказала Ракова.

Она также отметила, что в рамках фестиваля были доступны в том числе площадка на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», павильон «Атом» на ВДНХ, киностудия им. Горького и концертный зал «Планета КВН».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для студентов МГТУ им. Баумана построили новый многофункциональный комплекс из двух корпусов — «Стрела» и «Спектр».

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