На фестивале колледжей в Москве побывали более 20 тысяч человек

В Москве на 52 площадках города прошёл фестиваль колледжей. Его посетили более 20 тыс. человек, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Школьники посетили свыше 400 практических мастер-классов и попробовали себя в разных специальностях. Они стали участниками битвы роботов, киберспортивных соревнований, кулинарных поединков, познавательных квестов, пообщались с наставниками и студентами, узнали о достижениях выпускников, увидели настоящих профессионалов своего дела», — сказала Ракова.

Она также отметила, что в рамках фестиваля были доступны в том числе площадка на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва», павильон «Атом» на ВДНХ, киностудия им. Горького и концертный зал «Планета КВН».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для студентов МГТУ им. Баумана построили новый многофункциональный комплекс из двух корпусов — «Стрела» и «Спектр».