RT в Telegram
Подпишись

Собянин: в МГТУ имени Баумана построили многофункциональный комплекс

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для студентов МГТУ им. Баумана построили новый многофункциональный комплекс из двух корпусов — «Стрела» и «Спектр».
Собянин: в МГТУ имени Баумана построили многофункциональный комплекс
  • © Telegram-канал Сергея Собянина

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Два здания на Госпитальной набережной вмещают 620 жилых блоков, коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения», — сказано в тексте.

Мэр отметил, что в «Спектре» обустроены столовая и центр информации, а в «Стреле» — центр здоровья.

Кроме того, организована площадка с амфитеатром и сценой, а также пространства для отдыха, пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить