Собянин: в МГТУ имени Баумана построили многофункциональный комплекс
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Два здания на Госпитальной набережной вмещают 620 жилых блоков, коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения», — сказано в тексте.
Мэр отметил, что в «Спектре» обустроены столовая и центр информации, а в «Стреле» — центр здоровья.
Кроме того, организована площадка с амфитеатром и сценой, а также пространства для отдыха, пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.