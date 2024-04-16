Собянин: в МГТУ имени Баумана построили многофункциональный комплекс

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для студентов МГТУ им. Баумана построили новый многофункциональный комплекс из двух корпусов — «Стрела» и «Спектр».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

«Два здания на Госпитальной набережной вмещают 620 жилых блоков, коворкинг, залы самоподготовки и групповых занятий, зоны неформального общения», — сказано в тексте.

Мэр отметил, что в «Спектре» обустроены столовая и центр информации, а в «Стреле» — центр здоровья.

Кроме того, организована площадка с амфитеатром и сценой, а также пространства для отдыха, пешеходный бульвар, сад с качелями и сквер.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.