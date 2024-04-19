Ректора Института русского языка имени Пушкина сняли с должности

Ректора Института русского языка имени Пушкина Наталью Трухановскую сняли с должности.

Об этом пишет Минобрнауки России.

Прошедшая в вузе проверка установила факты ненадлежащего контроля за процедурой проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства, отметили в ведомстве.

Исполняющим обязанности ректора назначен кандидат филологических наук, проректор МГУ имени Ломоносова Никита Гусев.

Ранее Рособрнадзор предупредил пять российских вузов о недопустимости нарушений требований к проведению экзамена по русскому языку, истории и основам законодательства России для иностранцев.