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Родственников подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали

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Правоохранители задержали родственников подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки в Москве.
Родственников подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали
  • РИА Новости

Об этом заявила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.

«В рамках расследования уголовного дела… задержаны отец, дядя и знакомый подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалёва», — сказала она.

В среду, 17 апреля, 21-летний водитель напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался в больнице, преступник скрылся.

Подозреваемого в убийстве объявили в федеральный розыск.

Следователи обнаружили в квартире подозреваемого 44 млн рублей.

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