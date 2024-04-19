Родственников подозреваемого в убийстве мужчины в Москве задержали
- РИА Новости
Об этом заявила старший помощник руководителя московского главка Следственного комитета Юлия Иванова.
«В рамках расследования уголовного дела… задержаны отец, дядя и знакомый подозреваемого в убийстве Кирилла Ковалёва», — сказала она.
В среду, 17 апреля, 21-летний водитель напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался в больнице, преступник скрылся.
Подозреваемого в убийстве объявили в федеральный розыск.
Следователи обнаружили в квартире подозреваемого 44 млн рублей.