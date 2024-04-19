СК: в квартире подозреваемого в убийстве в Москве нашли более 44 млн рублей

В квартире подозреваемого в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы нашли более 44 млн рублей и $300 тыс., сообщили в Следственном комитете России по городу.

Об этом ведомство написало в Telegram.

«В квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств — свыше 44 млн рублей и $300 тыс.», — говорится в сообщении.

Следователи установят принадлежность денег, а также дадут оценку законности их получения и оборота.

В среду, 17 апреля, водитель напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.

От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.

Следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве.