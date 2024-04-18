ТАСС: подозреваемый в убийстве в Москве объявлен в федеральный розыск
- РИА Новости
По словам собеседника агентства, мужчине, вероятно, удалось сбежать из Московского региона.
«Он объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник.
В среду, 17 апреля, 21-летний водитель напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля.
От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся.
Следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве.