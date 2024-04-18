ТАСС: подозреваемый в убийстве в Москве объявлен в федеральный розыск

Подозреваемый в убийстве из-за парковки на юго-востоке Москвы объявлен в федеральный розыск, информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости

По словам собеседника агентства, мужчине, вероятно, удалось сбежать из Московского региона. «Он объявлен в федеральный розыск», — сказал собеседник. В среду, 17 апреля, 21-летний водитель напал с ножом на мужчину, сделавшего ему замечание из-за припаркованного на тротуаре автомобиля. От полученных травм мужчина скончался в больнице, преступник скрылся. Следователи столичного СК с участием переводчиков приступили к допросу отца и друга подозреваемого в убийстве из-за парковки в Москве.