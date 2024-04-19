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Мишустин призвал наращивать производство российских жизненно важных препаратов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать производство отечественных жизненно необходимых лекарственных препаратов.
Мишустин призвал наращивать производство российских жизненно важных препаратов
  • РИА Новости

«Следующая задача — расширение лекарственного обеспечения граждан. В нашей стране выпускается около 80% препаратов из перечня жизненно необходимых и важнейших. Конечно, нужно наращивать производство», — сказал он в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии Минздрава.

Ранее в  Минздраве России сообщили о регистрации препарата Центра имени Н.Ф. Гамалеи «Фтортиазинон» для лечения инфекций, появившихся из-за устойчивости организма к антибиотикам.

Также компания «Герофарм» зарегистрировала в России отечественный аналог препарата для диабетиков «Оземпик», производство запустят в Подмосковье.

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