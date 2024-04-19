Российский лидер Владимир Путин назвал ключевым приоритетом повышение продолжительности жизни в России.

«Повышение продолжительности жизни, активное долголетие — ключевой приоритет государственной политики, поэтому огромное внимание важно и впредь уделять профилактике заболеваний, их лечению, в том числе с применением самых современных высокотехнологичных методов», — говорится в приветствии президента, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова на заседании расширенной коллегии Минздрава.

Ранее замруководителя Департамента труда и соцзащиты Москвы, глава программы «Московское долголетие» Владимир Филиппов заявил, что продолжительность жизни в Москве в среднем достигла рекордных 78 лет. Он назвал ряд факторов, способствующих таким высоким показателям.