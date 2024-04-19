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В Челябинской области средние зарплаты для занятых на подработках выросли вдвое

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В Челябинской области медианная зарплата сотрудников, работающих на условиях частичной занятости, выросла в два раза в течение года.
В Челябинской области средние зарплаты для занятых на подработках выросли вдвое
  • РИА Новости

По итогам I квартала год к году медианный показатель достиг 69,6 тыс. рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу сервиса HeadHunter.

«Это в два раза больше, чем в I квартале 2023 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что треть вакансий на подработке приходится на занятость курьером и продавцом. У первых доход может достигать в среднем 105,1 тыс. рублей, у вторых — 35,6 тыс. рублей.

Также популярны позиции водителя с медианным заработком 123 тыс. рублей, педагога (55 тыс. рублей), оператора кол-центра и мерчандайзера (по 60 тыс.), упаковщика (75 тыс.), разнорабочего (90,9 тыс. рублей).

Ранее глава молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН назвала самые популярные профессии на удалёнке.

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