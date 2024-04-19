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Губернатор: угрозы жизни двух лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта нет

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что угрозы жизни двух членов экипажа самолёта, потерпевшего крушение в Красногвардейском округе, нет.
Губернатор: угрозы жизни двух лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта нет
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в Telegram.

«Угрозы для жизни двоих лётчиков, с которыми работают краевые медики, нет», — говорится в сообщении.

По словам Владимирова, пострадавших в ближайшее время перевезут в военный госпиталь.

Ранее появилась информация о том, что самолёт Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи.

Двоих лётчиков с потерпевшего аварию на Ставрополье самолёта доставили в больницу. Третий член экипажа погиб, ведутся поиски четвёртого.

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