Губернатор: угрозы жизни двух лётчиков с упавшего на Ставрополье самолёта нет
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Об этом он написал в Telegram.
«Угрозы для жизни двоих лётчиков, с которыми работают краевые медики, нет», — говорится в сообщении.
По словам Владимирова, пострадавших в ближайшее время перевезут в военный госпиталь.
Ранее появилась информация о том, что самолёт Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи.
Двоих лётчиков с потерпевшего аварию на Ставрополье самолёта доставили в больницу. Третий член экипажа погиб, ведутся поиски четвёртого.