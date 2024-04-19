МО: Ту-22М3 потерпел крушение на Ставрополье после выполнения боевой задачи
Об этом информирует Министерство обороны России.
Как сообщили в ведомстве, самолёт потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.
Лётчики катапультировались.
Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. Сейчас ищут ещё одного лётчика.
По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.
Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что двое лётчиков самолёта, упавшего на Ставрополье, найдены.