RT в Telegram
Подпишись

МО: Ту-22М3 потерпел крушение на Ставрополье после выполнения боевой задачи

Короткая ссылка
Самолёт Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, самолёт потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Лётчики катапультировались.

Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. Сейчас ищут ещё одного лётчика.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что двое лётчиков самолёта, упавшего на Ставрополье, найдены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить