МО: Ту-22М3 потерпел крушение на Ставрополье после выполнения боевой задачи

Самолёт Ту-22М3 ВКС России потерпел крушение в Ставропольском крае после выполнения боевой задачи.

Об этом информирует Министерство обороны России.

Как сообщили в ведомстве, самолёт потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования.

Лётчики катапультировались.

Три члена экипажа эвакуированы группой поиска и спасания. Сейчас ищут ещё одного лётчика.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что двое лётчиков самолёта, упавшего на Ставрополье, найдены.