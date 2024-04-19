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Врач Демьяновская назвала заболевания, влияющие на умственные способности

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала о заболеваниях, негативно влияющих на умственные способности.
Врач Демьяновская назвала заболевания, влияющие на умственные способности
  • Gettyimages.ru

«Научно доказано, что чем больше инфекций в течение жизни перенёс человек, тем сильнее они могут сказаться на его умственных способностях», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, пагубнее всего на интеллект влияют болезни, которые поражают головной мозг, репродуктивную систему, органы желудочно-кишечного тракта, кожу.

«Также к снижению интеллекта иногда приводит посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Это заболевание может развиться после мощного травмирующего события, такого как смерть близкого человека или угроза для собственной жизни», — сказала врач.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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