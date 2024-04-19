Собянин рассказал о планах Большой арктической экспедиции для школьников
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
«Отряд «Первооткрыватели» совершит лыжный переход от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых. А отряд «Московские профессионалы» — студенты московских колледжей — возведёт мобильный арктический городок, используя профессиональные навыки», — отметил мэр.
Все участники прошли тщательный отбор — их испытывали в условиях, близких к арктическим.
Экспедиции на Крайний Север с участием школьников начали проводить с 2009 года. Интерес к таким путешествиям ежегодно растёт, добавил Собянин.
Ранее сообщалось, что в России начался пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Финалисты отправятся в арктическую экспедицию на Северный полюс, приуроченную к 65-летию атомного ледокольного флота.