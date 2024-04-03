Начался пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний»
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Участниками таких путешествий от «Росатома» стали уже более 300 школьников — победителей различных конкурсов и проектов.
У участников нового сезона также предусмотрены отборочные этапы, очные полуфиналы и финал. По итогам будут выбраны 12 конкурсантов.
Для финалистов на борту ледокола состоятся лекции, мастер-классы, научные игры, кинопоказы.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС и представители Русского географического общества отправились из Якутска в десятидневную экспедицию по следам капитана Витуса Беринга.