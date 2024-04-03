В России начался пятый сезон научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». Финалисты отправятся в арктическую экспедицию на Северный полюс, приуроченную к 65-летию атомного ледокольного флота.

Об этом сообщает Life.ru.

Участниками таких путешествий от «Росатома» стали уже более 300 школьников — победителей различных конкурсов и проектов.

У участников нового сезона также предусмотрены отборочные этапы, очные полуфиналы и финал. По итогам будут выбраны 12 конкурсантов.

Для финалистов на борту ледокола состоятся лекции, мастер-классы, научные игры, кинопоказы.

Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС и представители Русского географического общества отправились из Якутска в десятидневную экспедицию по следам капитана Витуса Беринга.