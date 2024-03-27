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Из Якутска выехала экспедиция по следам Витуса Беринга

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Сотрудники МЧС и представители Русского географического общества отправились из Якутска в десятидневную экспедицию по следам капитана Витуса Беринга.
Из Якутска выехала экспедиция по следам Витуса Беринга
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Общая протяжённость маршрута по старому тракту XVII века составит 2,5 тыс. км в обе стороны.

В ходе экспедиции специалисты выяснят нынешнее состояние пути, а также испытают новую технику.

«Она всепогодная. Комфортно могут разместиться семь человек, в том числе и на ночлег. Очень проходимая техника», — заявил начальник Якутского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону Валерий Комаров.

Ранее сообщалось, что в экспедиции «Юные геологи» на Полярный Урал примут участие дети из Ямала и Донбасса.

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