Из Якутска выехала экспедиция по следам Витуса Беринга

Сотрудники МЧС и представители Русского географического общества отправились из Якутска в десятидневную экспедицию по следам капитана Витуса Беринга.

Об этом сообщает ОТР.

Общая протяжённость маршрута по старому тракту XVII века составит 2,5 тыс. км в обе стороны.

В ходе экспедиции специалисты выяснят нынешнее состояние пути, а также испытают новую технику.

«Она всепогодная. Комфортно могут разместиться семь человек, в том числе и на ночлег. Очень проходимая техника», — заявил начальник Якутского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону Валерий Комаров.

Ранее сообщалось, что в экспедиции «Юные геологи» на Полярный Урал примут участие дети из Ямала и Донбасса.