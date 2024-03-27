Из Якутска выехала экспедиция по следам Витуса Беринга
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР.
Общая протяжённость маршрута по старому тракту XVII века составит 2,5 тыс. км в обе стороны.
В ходе экспедиции специалисты выяснят нынешнее состояние пути, а также испытают новую технику.
«Она всепогодная. Комфортно могут разместиться семь человек, в том числе и на ночлег. Очень проходимая техника», — заявил начальник Якутского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по региону Валерий Комаров.
Ранее сообщалось, что в экспедиции «Юные геологи» на Полярный Урал примут участие дети из Ямала и Донбасса.