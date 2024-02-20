Дети из Ямала и Донбасса примут участие в экспедиции «Юные геологи»
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Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.
«К участию приглашаются ямальские ученики 8–10-х классов и студенты колледжей Ямала, Тюменской области, Луганской и Донецкой народных республик в возрасте 14—17 лет. В этом году в течение лета в расселённом поселке Полярном смогут побывать 150 человек», — рассказали в пресс-службе.
С момента запуска проекта в 2022 году в экспедициях побывали 180 детей.
В 2024 году запланированы три смены с 15 июля по 4 августа.
Ранее сообщалось, что в музеях, открытых на предприятиях народных художественных промыслов в Московской области, в прошлом году побывали около 110 тыс. школьников.