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Дети из Ямала и Донбасса примут участие в экспедиции «Юные геологи»

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В экспедиции «Юные геологи» на Полярный Урал примут участие дети из Ямала и Донбасса.
Дети из Ямала и Донбасса примут участие в экспедиции «Юные геологи»
  • © yanao.ru

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

«К участию приглашаются ямальские ученики 8–10-х классов и студенты колледжей Ямала, Тюменской области, Луганской и Донецкой народных республик в возрасте 14—17 лет. В этом году в течение лета в расселённом поселке Полярном смогут побывать 150 человек», — рассказали в пресс-службе.

С момента запуска проекта в 2022 году в экспедициях побывали 180 детей.

В 2024 году запланированы три смены с 15 июля по 4 августа.

Ранее сообщалось, что в музеях, открытых на предприятиях народных художественных промыслов в Московской области, в прошлом году побывали около 110 тыс. школьников.

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