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В музеях народных промыслов Подмосковья побывали 110 тысяч школьников в 2023 году

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В музеях, открытых на предприятиях народных художественных промыслов в Московской области, побывали около 110 тыс. школьников в 2023 году.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.

Среди самых популярных предприятий — Жостовская фабрика. Её посетили более 26 тыс. учащихся.

Среди самых посещаемых — Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье» и Гжельский завод художественной росписи.

Ранее в Московской области рассказали о мероприятиях, доступных для посещения по Пушкинской карте в феврале 2024 года.

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