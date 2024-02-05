В музеях народных промыслов Подмосковья побывали 110 тысяч школьников в 2023 году
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры и туризма.
Среди самых популярных предприятий — Жостовская фабрика. Её посетили более 26 тыс. учащихся.
Среди самых посещаемых — Музей ёлочной игрушки «Клинское подворье» и Гжельский завод художественной росписи.
Ранее в Московской области рассказали о мероприятиях, доступных для посещения по Пушкинской карте в феврале 2024 года.