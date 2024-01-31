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В Подмосковье подготовили программу на февраль для держателей Пушкинской карты

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В Московской области рассказали о мероприятиях, доступных для посещения по Пушкинской карте в феврале 2024 года.
В Подмосковье подготовили программу на февраль для держателей Пушкинской карты
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на Министерство культуры и туризма региона.

Так, в Зарайском кремле откроется выставка «Стрелецкая слобода», а в Звенигородском музее-заповеднике представят программу о зимних праздниках.

Также мероприятия подготовили в музее Менделеева и Блока и в усадьбе «Мураново».

Кроме того, в Мелихове пройдут спектакли, мастер-классы, экскурсии, а на сцене «Градский Холл» театр «Русский балет» представит постановку «Щелкунчик».

Ранее «Радио 1» сообщало, что музеи и театры Московской области подготовили новогодние мероприятия для держателей Пушкинской карты.

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