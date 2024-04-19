Хабиров: «Башнефть» защитила НПЗ от дронов механическими сетками

Компания «Башнефть» защитила механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Компания «Башнефть» проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определёнными механическими ограждениями», — сказал он.

По его словам, работа по защите НПЗ продолжается.

«Есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Но мы очень плотно этим занимаемся», — сказал Хабиров.

Утром 2 апреля стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Власти Татарстана заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.

В Кремле также прокомментировали атаку украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске.