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Хабиров: «Башнефть» защитила НПЗ от дронов механическими сетками

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Компания «Башнефть» защитила механическими сетками нефтеперерабатывающие заводы от атак беспилотных летательных аппаратов.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

«Компания «Башнефть» проявила инициативу и основные объекты, которые могут стать целью атак, оборудовала определёнными механическими ограждениями», — сказал он.

По его словам, работа по защите НПЗ продолжается.

«Есть ряд решений, о которых пока тоже говорить не буду. Но мы очень плотно этим занимаемся», — сказал Хабиров.

Утром 2 апреля стало известно, что БПЛА атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Власти Татарстана заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.

В Кремле также прокомментировали атаку украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске.

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