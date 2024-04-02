В Кремле прокомментировали атаку украинских БПЛА по НПЗ в Нижнекамске

В Кремле прокомментировали атаку украинских дронов по нефтеперерабатывающему заводу в Нижнекамске.

«Киевский режим продолжает свою террористическую активность, мы и наши военные прежде всего работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать и впоследствии полностью исключить», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Утром 2 апреля стало известно, что атака беспилотников произошла в Татарстане, нападения были совершены на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

В республике заявили, что серьёзных разрушений нет, однако пострадали несколько человек при атаке в Елабуге в результате разрушения помещения.