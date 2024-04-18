Ставропольский край нарастил экспорт в КНР на 6%
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».
«Китайские партнёры в основном предпочитают мясную и масложировую продукцию, а также обработанные алмазы. Наш край импортирует преимущественно запчасти и комплектующие для отраслей машиностроения и радиоэлектронной промышленности», — отмечается в сообщении.
Министр экономического развития региона Денис Полюбин заявил, что Китай — один из основных внешнеэкономических партнёров края.
Ранее сообщалось, что в Донецке открылся Центр поддержки экспорта.