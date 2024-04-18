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Ставропольский край нарастил экспорт в КНР на 6%

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Экспорт из Ставропольского края в КНР в 2023 году вырос на 6%, заявили в правительстве региона.
Ставропольский край нарастил экспорт в КНР на 6%
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ».

«Китайские партнёры в основном предпочитают мясную и масложировую продукцию, а также обработанные алмазы. Наш край импортирует преимущественно запчасти и комплектующие для отраслей машиностроения и радиоэлектронной промышленности», — отмечается в сообщении.

Министр экономического развития региона Денис Полюбин заявил, что Китай — один из основных внешнеэкономических партнёров края.

Ранее сообщалось, что в Донецке открылся Центр поддержки экспорта.

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