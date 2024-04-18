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Неонатолог Иванов: первая тысяча дней является критической для организма ребёнка

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Ректор Педиатрического университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов заявил, что критической для организма ребёнка является первая тысяча дней, и правильный уход за здоровьем новорождённого в этот период может предотвратить развитие патологий во взрослом возрасте.
Неонатолог Иванов: первая тысяча дней является критической для организма ребёнка
  • Gettyimages.ru

«Есть исследования, которые проводились десятилетиями. Для наблюдения брали две группы детей. Одних новорождённых прикладывали к материнской груди в течение получаса после родов, а других нет. Спустя годы учёные сравнили, когда у каждой группы в среднем случился инфаркт, — и выявилась взаимосвязь», — сказал Иванов в беседе с «Российской газетой».

По его словам, у первой группы инфаркт происходил после 65 лет, у второй — на десять лет раньше.

Как отметил неонатолог, Россия — столица мировой педиатрии, и страна входит в топ государств, где создана наиболее действенная модель охраны здоровья ребёнка.

Ранее старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Екатерина Морозова рассказала, что в силу особенностей иммунитета дети могут быть больше подвержены риску заболеваний, чем взрослые.

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