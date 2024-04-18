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Кардиолог Ашихмин рассказал о пользе физических нагрузок

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Кандидат медицинских наук Ярослав Ашихмин рассказал о пользе физических нагрузок для здоровья.
Кардиолог Ашихмин рассказал о пользе физических нагрузок
  • Gettyimages.ru

«Даже небольшое повышение физической активности, лишние полчаса прогулки в неделю в действительности снижают риск инсульта», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, также стоит отказаться от алкоголя, сбросить лишний вес и заняться правильным питанием.

«История с работой по дому тоже играет роль, это физическая активность и переключение на более рациональный образ жизни, в котором появляется режим, какие-то прогулки», — заключил кардиолог.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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