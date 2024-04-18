Психолог Собина рассказала о признаках послеродовой депрессии

Клинический и полимодальный психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Smart Альбина Собина рассказала о признаках, указывающих на послеродовую депрессию.

«Внутри у страдающей послеродовой депрессией женщины возникают такие чувства: стойкое снижение настроения, ощущение недостатка сил и энергии даже для повседневных дел, утрата способности радоваться, получать удовольствие, снижение интересов, сложности со сном, с аппетитом, концентрацией внимания», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, причинами такого состояния являются сложность принятия себя в роли матери и ощущение потери контроля над собственными решениями и укладом жизни.

«При продуктивной оценке ситуации время работает на вас. Чем больше вы понимаете, как действовать, изучая себя, свои новые потребности и потребности малыша, тем более ясной становится ситуация в целом, происходит адаптация. Новый режим жизни настраивается и высвобождает больше сил на радость», — сказала Собина.

Ранее психолог Анна Белявская в беседе с телеканалом «360» рассказала, с помощью каких упражнений можно снять стресс и вернуть спокойствие.