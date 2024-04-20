Россиянам рассказали о противопоказаниях к донорству крови

Кандидат медицинских наук директор Медицинского института РОСБИОТЕХа Александр Алексеев рассказал в беседе с RT о противопоказаниях к донорству крови.

«Донор должен быть старше 18 лет и весить не менее 50 кг. Также противопоказания разделяют на постоянные и временные. К постоянным относятся инфекционные и паразитарные болезни, онкологические заболевания, болезни крови, центральной нервной системы, органов дыхания, психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и так далее», — объяснил эксперт.

Полный перечень заболеваний, которые являются противопоказаниями к донорству, можно найти на сайте службы крови или узнать в учреждении.

По словам Алексеева, временные противопоказания имеют различные сроки в зависимости от причины.

«Например, после нанесения татуировки стать донором можно не раньше чем через 120 календарных дней. После перенесённой ОРВИ или гриппа нужно воздержаться от донаций в течение 30 дней. Женщины, родившие ребёнка, могут стать донорами не ранее чем через год после родов. После вакцинации в зависимости от типа вакцины запрет на донации может составлять от 10 до 120 дней. Учитывается и индекс массы тела: если он меньше 18,5 или больше 40, то потенциальному донору, соответственно, нужно набрать или сбросить вес», — предупредил специалист.

Кроме того, как напомнил Алексеев, даже если вы не имеете противопоказаний для того, чтобы стать донором, за 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

«Добавлю, что допуск к донации осуществляется врачом-трансфузиологом на основании результатов анализов, осмотра и данных анамнеза», — заключил он.

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора.

Ранее сообщалось, что центр крови Московской области за 23 и 24 марта заготовил 1341 литр крови и её компонентов.