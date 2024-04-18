Юрист Кокарев рассказал, как получить налоговый вычет с купленной квартиры
- РИА Новости
Имущественный вычет предоставляется за сам факт покупки квартиры, не важно, на заёмные средства или собственные, объяснил эксперт в беседе с «Российской газетой».
Сумма вычета может составлять до 260 тыс. рублей, это 13% с двух млн рублей, то есть максимальной суммы, с которой начисляется имущественный налоговый вычет.
Размер второго вычета — за оплату процентов по ипотеке — может достигать 390 тыс. рублей, когда 13% возвращаются с суммы в три млн рублей.
Кокарев также обратил внимание, что если стоимость совместно купленной супругами квартиры более четырёх млн рублей, то каждый из них имеет право на имущественный вычет за покупку в полном максимальном размере — 260 тыс. рублей.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.