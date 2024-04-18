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Юрист Кокарев рассказал, как получить налоговый вычет с купленной квартиры

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Налоговый юрист Глеб Кокарев рассказал, что часть денежных средств, потраченных при покупке квартиры в ипотеку, можно вернуть посредством налоговых вычетов — имущественного и процентного.
Юрист Кокарев рассказал, как получить налоговый вычет с купленной квартиры
  • РИА Новости

Имущественный вычет предоставляется за сам факт покупки квартиры, не важно, на заёмные средства или собственные, объяснил эксперт в беседе с «Российской газетой».

Сумма вычета может составлять до 260 тыс. рублей, это 13% с двух млн рублей, то есть максимальной суммы, с которой начисляется имущественный налоговый вычет.

Размер второго вычета — за оплату процентов по ипотеке — может достигать 390 тыс. рублей, когда 13% возвращаются с суммы в три млн рублей.

Кокарев также обратил внимание, что если стоимость совместно купленной супругами квартиры более четырёх млн рублей, то каждый из них имеет право на имущественный вычет за покупку в полном максимальном размере — 260 тыс. рублей.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.

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