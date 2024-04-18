RT в Telegram
Подпишись

Терапевт Васильев заявил о важности регулярных медосмотров

Короткая ссылка
Терапевт сети многопрофильных медицинских центров «Андреевские больницы НЕБОЛИТ» Сергей Васильев рассказал, почему важно проходить регулярные медосмотры.
Терапевт Васильев заявил о важности регулярных медосмотров
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт заявил, что лабораторная диагностика может предоставить важные данные о состоянии организма, в том числе об уровне холестерина и сахара, а также о работе почек, печени, щитовидной железы.

Не менее важную роль играет и скрининг — раннее выявление заболеваний позволит существенно повысить эффективность лечения. Кроме того, пациенту могут предложить вакцинацию против различных инфекций и заболеваний.

Медосмотры, адаптированные под возраст и пол, играют заметную роль в сохранении здоровья, добавил Васильев.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус детской городской клинической больницы Святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить