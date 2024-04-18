Терапевт Васильев заявил о важности регулярных медосмотров

Терапевт сети многопрофильных медицинских центров «Андреевские больницы НЕБОЛИТ» Сергей Васильев рассказал, почему важно проходить регулярные медосмотры.

В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт заявил, что лабораторная диагностика может предоставить важные данные о состоянии организма, в том числе об уровне холестерина и сахара, а также о работе почек, печени, щитовидной железы.

Не менее важную роль играет и скрининг — раннее выявление заболеваний позволит существенно повысить эффективность лечения. Кроме того, пациенту могут предложить вакцинацию против различных инфекций и заболеваний.

Медосмотры, адаптированные под возраст и пол, играют заметную роль в сохранении здоровья, добавил Васильев.

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