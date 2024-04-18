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В МГТУ имени Баумана разработали покрытие авиадвигателей для Арктики

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Ведущий инженер Центра компетенций НТИ Сергей Гришин рассказал о разработке на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана ударопрочного и антиобледенительного покрытия для турбореактивных двигателей, прошедшего успешные испытания в условиях Арктики.
В МГТУ имени Баумана разработали покрытие авиадвигателей для Арктики
  • РИА Новости

«Уникальность покрытия заключается в том, что оно за счёт крайне высокой прочности, ударной вязкости и низкой поверхностной энергии одновременно защищает от абразивного износа и значительно снижает вероятность образования наледи», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, покрытие выполнено на основе полиуретана, модифицированного кремнийорганическими соединениями.

Оно позволит повысить безопасность полётов, снизит расход топлива и стоимость обслуживания самолётов, беспилотных летательных аппаратов, судов и техники, работающих в условиях Арктики.

Ранее сообщалось, что учёные нашли способ удешевить внедрение 3D-печати для экономики и промышленности.

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