В МГТУ имени Баумана разработали покрытие авиадвигателей для Арктики
- РИА Новости
«Уникальность покрытия заключается в том, что оно за счёт крайне высокой прочности, ударной вязкости и низкой поверхностной энергии одновременно защищает от абразивного износа и значительно снижает вероятность образования наледи», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил специалист, покрытие выполнено на основе полиуретана, модифицированного кремнийорганическими соединениями.
Оно позволит повысить безопасность полётов, снизит расход топлива и стоимость обслуживания самолётов, беспилотных летательных аппаратов, судов и техники, работающих в условиях Арктики.
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