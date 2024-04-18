Правительство России расширило перечень жизненно необходимых препаратов

Российский кабмин расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В обновлённый перечень добавлены... цефепим + сульбактам, ламивудин + фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Также в список включили лекарства для пациентов с рассеянным склерозом — сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб, — и препараты для лечения сложных болезней в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило, что обеспеченность жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами в стране составляет более восьми месяцев.