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Правительство России расширило перечень жизненно необходимых препаратов

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Российский кабмин расширил перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
Правительство России расширило перечень жизненно необходимых препаратов
  • РИА Новости

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В обновлённый перечень добавлены... цефепим + сульбактам, ламивудин + фосфазид, тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Также в список включили лекарства для пациентов с рассеянным склерозом — сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб, — и препараты для лечения сложных болезней в рамках программы 14 высокозатратных нозологий.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило, что обеспеченность жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами в стране составляет более восьми месяцев.

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