ФАС в преддверии Пасхи призвала торговые сети сдерживать цены на яйца
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«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен», — говорится в сообщении ведомства.
Также в ФАС рекомендовали торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками яиц транслировать её конечным потребителям.
В начале апреля в крупнейших торговых сетях России начались проверки из-за высоких цен на яйца.
В конце февраля руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский заявил, что в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца.