ФАС в преддверии Пасхи призвала торговые сети сдерживать цены на яйца

В ФАС России напомнили производителям и торговым сетям о запрете на необоснованное повышение цен на яйца в преддверии Пасхи.

«Учитывая возможное увеличение спроса на куриные яйца в связи с предстоящим праздником Пасхи, ФАС России обращает внимание участников рынка на необходимость сдерживания цен», — говорится в сообщении ведомства.

Также в ФАС рекомендовали торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками яиц транслировать её конечным потребителям.

В начале апреля в крупнейших торговых сетях России начались проверки из-за высоких цен на яйца.

В конце февраля руководитель Федеральной антимонопольной службы России Максим Шаскольский заявил, что в России наметилась тенденция к снижению цен на яйца.