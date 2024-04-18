Собянин рассказал о стратегии развития здравоохранения в Москве
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.
По словам мэра, в числе приоритетных задач — завершение модернизации инфраструктуры здравоохранения, разработка и внедрение новых московских стандартов медицинской помощи и инновационных цифровых решений, а также обеспечение непрерывного повышения квалификации московских врачей, медсестёр и других специалистов.
Собянин отметил, что до конца 2028 года в столице будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной помощи, а в 2024—2025 годах реконструируют ещё около 140 медицинских корпусов.
В настоящее время возводится ряд флагманских центров на территории лучших стационаров Москвы. В поликлиники и больницы продолжают закупать современное оборудование, добавил глава города.
Ранее НСН сообщала, что новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.