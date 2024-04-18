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Собянин рассказал о стратегии развития здравоохранения в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин определил приоритетные направления развития системы столичной медицины в рамках принятой стратегии развития здравоохранения до 2030 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный блог мэра на его персональном сайте.

По словам мэра, в числе приоритетных задач — завершение модернизации инфраструктуры здравоохранения, разработка и внедрение новых московских стандартов медицинской помощи и инновационных цифровых решений, а также обеспечение непрерывного повышения квалификации московских врачей, медсестёр и других специалистов.

Собянин отметил, что до конца 2028 года в столице будет сформирован новый каркас амбулаторной и стационарной помощи, а в 2024—2025 годах реконструируют ещё около 140 медицинских корпусов.

В настоящее время возводится ряд флагманских центров на территории лучших стационаров Москвы. В поликлиники и больницы продолжают закупать современное оборудование, добавил глава города.

Ранее НСН сообщала, что новый корпус Детской городской клинической больницы святого Владимира в Сокольниках сдадут в 2025 году.

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