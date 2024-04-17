В Ставропольском крае рассказали о реорганизации эндокринологической службы

В Ставропольском крае рассказали о работе по реорганизации эндокринологической службы. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» в регионе открылся новый эндокринологический центр, также организовано шесть межрайонных центров, оснащены 27 специализированных кабинетов.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление пресс-службы и информполитики губернатора и правительства региона.

Губернатор Владимир Владимиров провёл рабочее заседание с главами министерств. Ему доложили о реализации проекта.

В частности, первый замминистра здравоохранения края Денис Штанев заявил, что всё больше жителей проходят плановую диспансеризацию.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что более 120 медиков Подмосковья устроились на работу по программе «Приведи друга».