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В Геленджике отметят годовщину присвоения звания «Город воинской доблести»

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В Геленджике планируют отметить годовщину присвоения почётного регионального звания «Город воинской доблести».
В Геленджике отметят годовщину присвоения звания «Город воинской доблести»
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Trikhonyuk

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Геленджик в патриотической работе стремится объединить на своей территории все города, которые носят звание «Город воинской доблести», — заявили в пресс-службе.

В день первой годовщины присвоения звания, 20 апреля, состоится ряд патриотических мероприятий, главная цель которых — ещё раз рассказать жителям и гостям Геленджика, какой вклад внёс город и край в общую победу в Великой Отечественной войне.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге перекроют некоторые улицы из-за репетиции парада Победы.

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