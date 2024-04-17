В Геленджике отметят годовщину присвоения звания «Город воинской доблести»

В Геленджике планируют отметить годовщину присвоения почётного регионального звания «Город воинской доблести».

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Геленджик в патриотической работе стремится объединить на своей территории все города, которые носят звание «Город воинской доблести», — заявили в пресс-службе.

В день первой годовщины присвоения звания, 20 апреля, состоится ряд патриотических мероприятий, главная цель которых — ещё раз рассказать жителям и гостям Геленджика, какой вклад внёс город и край в общую победу в Великой Отечественной войне.

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