В Екатеринбурге перекроют некоторые улицы из-за репетиции парада Победы

В Екатеринбурге 18 апреля перекроют движение по некоторым улицам в связи с проведением репетиции парада Победы к 9 Мая.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Перекрытия начнутся с 07:40 и затронут разные участки улиц Дорожной и Новосибирской.

Во время перекрытий на соответствующих участках установят временные дорожные знаки, запрещающие движение. Кроме того, скорректируют график работы светофоров.

Водителям предлагаются временные маршруты, по которым можно объехать перекрытые участки.

Ранее в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы.