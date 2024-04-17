В Екатеринбурге перекроют некоторые улицы из-за репетиции парада Победы
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Перекрытия начнутся с 07:40 и затронут разные участки улиц Дорожной и Новосибирской.
Во время перекрытий на соответствующих участках установят временные дорожные знаки, запрещающие движение. Кроме того, скорректируют график работы светофоров.
Водителям предлагаются временные маршруты, по которым можно объехать перекрытые участки.
Ранее в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы.