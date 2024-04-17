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В Екатеринбурге перекроют некоторые улицы из-за репетиции парада Победы

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В Екатеринбурге 18 апреля перекроют движение по некоторым улицам в связи с проведением репетиции парада Победы к 9 Мая.
В Екатеринбурге перекроют некоторые улицы из-за репетиции парада Победы
  • Gettyimages.ru
  • © Dmitry Potashkin

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Перекрытия начнутся с 07:40 и затронут разные участки улиц Дорожной и Новосибирской.

Во время перекрытий на соответствующих участках установят временные дорожные знаки, запрещающие движение. Кроме того, скорректируют график работы светофоров.

Водителям предлагаются временные маршруты, по которым можно объехать перекрытые участки.

Ранее в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади состоялась первая репетиция парада в честь Дня Победы.

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