Россияне стали больше тратить на здоровье и спорт

Новое исследование показало, что в I квартале 2024 года россияне потратили на здоровье и спорт более 42 млрд рублей, что на 21% больше расходов за аналогичный период 2023 года.

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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ВТБ. Траты на медицинские товары, услуги и лекарства в отчётный период превысили 34,3 млрд рублей (+23%). Ещё 8 млрд рублей — это траты на покупку спортивного оборудования, велотехники, экипировки, фитнес-абонементов и другие расходы. Спрос на спорттовары в I квартале 2024 года оказался на 3% выше, чем годом ранее, объём трат увеличился на 11%. Ранее фитнес-инструктор Арина Панкова посоветовала начинающим спортсменам с осторожностью выполнять упражнения в спортзале.