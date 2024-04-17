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Россияне стали больше тратить на здоровье и спорт

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Новое исследование показало, что в I квартале 2024 года россияне потратили на здоровье и спорт более 42 млрд рублей, что на 21% больше расходов за аналогичный период 2023 года.
Россияне стали больше тратить на здоровье и спорт
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ВТБ.

Траты на медицинские товары, услуги и лекарства в отчётный период превысили 34,3 млрд рублей (+23%).

Ещё 8 млрд рублей — это траты на покупку спортивного оборудования, велотехники, экипировки, фитнес-абонементов и другие расходы.

Спрос на спорттовары в I квартале 2024 года оказался на 3% выше, чем годом ранее, объём трат увеличился на 11%.

Ранее фитнес-инструктор Арина Панкова посоветовала начинающим спортсменам с осторожностью выполнять упражнения в спортзале.

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