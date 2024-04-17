Остеопат Воробьёвский дал советы по сохранению здоровья суставов

Врач-остеопат Владислав Воробьёвский рассказал, как сохранить здоровье суставов.

В беседе с «Вечерней Москвой» он отметил, что важно соблюдать баланс «нагрузка — передышка». Как пояснил эксперт, суставы регенерируются с помощью синовиальной жидкости, которая находится внутри и обновляется только во время движения. Недостаточно подвижные узлы внутри сустава стягиваются, хрящ атрофируется и превращается в костную ткань, а чрезмерное движение может вызвать изнашивание восстанавливающегося хряща.

По словам Воробьёвского, важно заниматься тренировками, но избегать нагрузки ранее повреждённых суставов.

Кроме того, отметил эксперт, витамин С играет важную роль в выработке коллагена, а использование коллагена в качестве пищевой добавки неэффективно, так как все белки, которые попадают в организм, расщепляются до аргинина. Воробьёвский советует проконсультироваться с врачом.

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